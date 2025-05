Alle accuse dalla Spagna nei confronti dell’arbitro Marciniak e della Uefa da parte di giornalisti e tifosi del Barcellona, le prime risposte sono state quelle dei sostenitori del Real Madrid. Il popolo blanco, infatti, ieri sera faceva il tifo per l’Inter così da poter scongiurare il rischio Triplete da parte dei ragazzi di Hansi Flick.

Tra i tifosi in assoluto più accesi, il giornalista di AS Tomas Roncero è letteralmente impazzito in un’esultanza storica negli studi di Chiringuito. Sulle note di ‘Sarà perché ti amo’, il noto cronista si è presentato in diretta con la maglia nerazzurra di Nicolò Barella, prendendo in giro i colleghi blaugrana.

Questo il suo ingresso: