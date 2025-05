VIDEO – Il Karma punisce PEDRI: lo sfottò al gol, ma poi…

La sfida tra Inter e Barcellona è stata un continuo susseguirsi di gol, emozioni e ribaltamenti di punteggio. Per lunghi tratti della partita i nerazzurri sono stati in vantaggio ma poi i blaugrana hanno rimontato prima del controsorpasso firmato Frattesi.

In questo momento sta circolando molto in rete questo video di Pedri che esulta in faccia ai giocatori dell’Inter dopo il momentaneo 2-3 segnato da Raphinha prima di vedere tutta la sua delusione al momento del triplice fischio. Ecco il filmato in questione: