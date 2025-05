Figuraccia EPICA del giornalista spagnolo al gol di Acerbi

Figuraccia storica quella andata in onda ieri sera nei minuti finali dei tempi regolamentari di Inter-Barcellona su Barça One, la piattaforma di streaming ufficiale del club blaugrana. Il radiocronista del match, infatti, a pochi secondi dal triplice fischio stava già cantando vittoria, prendendo in giro in particolare Francesco Acerbi.

Proprio nel momento in cui il giornalista spagnolo stava ridendo dell’atteggiamento del difensore dell’Inter, ecco il pareggio in extremis dello stesso Acerbi. Epica la reazione del cronista che rimane letteralmente pietrificato e che si scusa con i suoi ascoltatori, rincarando comunque la dose nei confronti del difensore nerazzurro.

Questa la figuraccia avvenuta in diretta: “Mi piacerebbe vedere il Signor Acerbi come si comporta. In ogni caso siccome non sa vincere, almeno spero che sappia perdere. Ma attenzione perché attacca l’Inter… Ha appena segnato l’Inter, attenzione. Ed è stato proprio l’impresentabile di Acerbi. Scusate, scusate, scusate. Ha segnato un provocatore, si è tolto la maglia e sarà ammonito, ma tanto questo tipo non ha niente nella testa”.