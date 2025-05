Clamoroso Inigo Martinez: “Sì, ho SPUTATO ad Acerbi ma…”

Ieri sera ha fatto molto discutere un presunto brutto gesto di Inigo Martinez che avrebbe sputato ad Acerbi subito dopo il gol su rigore di Calhanoglu. In quel momento il Barcellona era sotto 2-0 contro l’Inter e i due difensori mentre tornavano a centrocampo hanno avuto una vistosa lite, sedata poi dall’arbitro, per un possibile sputo.

Al termine della partita il difensore spagnolo ha spiegato ai microfoni di AS l’accaduto in questo modo: “Non è successo nulla, Acerbi è venuto ad esultarmi in faccia e nell’orecchio e così ho fatto un gesto istintivo ma sbagliando. Non gli ho mai sputato addosso, è finito per terra ad un metro da lui. Altrimenti l’arbitro mi avrebbe espulso”.

Il difensore del Barcellona ammette quindi di aver compiuto questo brutto gesto nei confronti del giocatore dell’Inter ma che, per sua fortuna, non lo ha colpito evitando così di essere espulso (magari con l’ausilio del VAR spesso determinante ieri) quando la sua squadra era sotto 2-0 nel primo tempo regolamentare.