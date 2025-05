Chi è La Penna, l’arbitro di Torino-Inter: ultima gara piena di polemiche

In seguito all’impresa di San Siro contro il Barcellona, adesso l’Inter dovrà cercare di ributtarsi sul campionato dove domenica alle ore 18 è attesa dalla trasferta sul campo del Torino per la 36^ giornata di Serie A. L’obiettivo sarà cercare quello di trovare altre energie per dare anche fastidio e pressione al Napoli primo in classifica.

L’AIA questa mattina ha reso note le designazioni arbitrali di questo nuovo turno di Serie A e la sfida tra granata e nerazzurri sarà diretta da Federico La Penna. Il fischietto della sezione di Roma sarà coadiuvato da Lo Cicero e Cecconi mentre il quarto ufficiale sarà Bonacina. Al VAR ci saranno invece Marini e il suo assistente Abisso.

Fin qui in carriera La Penna ha arbitrato b una partita dell’Inter e il bilancio è positivo (6 vittorie, un pareggio e una sconfitta) per i nerazzurri con questo direttore di gara. Il precedente più recente è quello dello scorso 10 febbraio quando l’Inter vinse 2-1 in casa con la Fiorentina: e quella fu una partita piena di polemiche per il calcio d’angolo su cui i nerazzurri trovano il gol che nasce da un pallone non tenuto in campo da Bastoni.