Bordata di Inzaghi a Capello in diretta televisiva

Non è passata inosservata una frase pronunciata ieri sera da Simone Inzaghi nel post-partita di Inter-Barcellona ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico nerazzurro, al settimo cielo per essere tornato in finale di Champions League a due anni di distanza dall’ultima volta, prima di salutare il collegamento si è tolto qualche sassolino verso gli opinionisti in studio.

In particolare, durante una considerazione di Paolo Di Canio, Inzaghi ha interrotto l’ex attaccante per ricordare sia a lui che a Fabio Capello – presente in studio – di aver sempre ascoltato le loro considerazioni. Questa la frecciata del tecnico: “Vi ascolto sempre a te e Capello quando parlate”. Considerato il tono serio utilizzato, l’allenatore si è voluto togliere un peso che evidentemente si portava dietro da tempo.