Bergomi SCOPPIA in lacrime nella diretta di Inter-Barcellona

E’ stata una partita da cuori forti quella di ieri sera per i tifosi dell’Inter in una serata che rimarrà storica per l’impresa compiuta ai danni del Barcellona. Il prossimo 31 maggio, dunque, la squadra di Simone Inzaghi si giocherà la finalissima di Champions League contro la vincente di questa sera tra Psg-Arsenal, la seconda peraltro nel giro di due anni dopo quella di Istanbul del giugno 2023.

Chi ha sentito particolarmente il match è stato Beppe Bergomi, in coppia con l’inseparabile Fabio Caressa nella telecronaca di Sky Sport. L’ex nerazzurro, dopo aver sfogato tutta la sua passione nei confronti di questo sport durante tutta la partita, si è lasciato andare ad pianto liberatorio al termine della gara. Queste sono state quindi la parole di Caressa dopo le lacrime versate dall’ex difensore: “Facciamo così Beppe, riprendi fiato. Diamo la linea allo studio che così ci rivediamo tutto”.