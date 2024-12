Eredi Acerbi e De Vrij: l’Inter ha due nomi per ringiovanire la difesa

L’avventura all’Inter di Palacios è partita in sordina, con un solo spezzone giocato contro l’Empoli, ma l’interesse dei nerazzurri per i talenti del calcio argentino non sembra essersi placato. Oltre al sogno offensivo, infatti, c’è l’obiettivo di continuare a sondare il terreno sudamericano per trovare nuovi nomi, che possano ereditare in futuro il posto di Acerbi e De Vrij.

Secondo il Corriere dello Sport, nell’ultima missione in Sudamerica, sul taccuino di Dario Baccin sarebbero finiti due nomi. Il primo, tra i più apprezzati in Argentina, è quello di Marco Di Cesare, centrale difensivo 22enne del Racing, il club dal quale fu prelevato Lautaro.

L’altro nome osservato con attenzione è ancora più verde. Si tratta, infatta del classe 2006 Tobias Ramirez, classe 2006. Nonostante la giovanissima età è stato già protagonista con la maglia dell’Argentinos Juniors. Attualmente, però, è alle prese con un problema muscolare.