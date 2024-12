Conferme su Bijol-Inter: ma l’Udinese frena la trattativa

Nel lavoro di pianificazione per il futuro dell’Inter da parte della dirigenza, c’è sicuramente un’urgenza tecnica che andrà soddisfatta attraverso il prossimo mercato estivo. Il reparto difensivo, infatti, ha bisogno di una svecchiata e, già da tempo, il nome di Jaka Bijol è tra i papabili per aprire un nuovo ciclo.

L’interesse nerazzurro è stato confermato anche dal group technical director dell’Udinese, Gianluca Nani, ai microfoni di TV12. Lo stesso dirigente, però, ha frenato l’ipotesi di un trasferimento, sottolineando come, al momento, non ci sia alcuna trattativa in corso con l’Inter per il difensore sloveno.

L’opinione di Passione Inter

Bijol è da tempo nel taccuino della dirigenza dell’Inter, tanto che l’ipotesi di un suo arrivo ad Appiano Gentile era già stata paventata nelle scorse sessioni di mercato. Da capire, allora, se e quando la dirigenza deciderà di provare un reale affondo per il classe ’99. La sensazione è che mondo dipenderà anche dal tipo di richiesta economica dei friulani.