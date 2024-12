Analisi TOTALE River Plate: chi è l’avversario dell’Inter al Mondiale per Club

Nell’estate del 2025 l’Inter giocherà la prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre negli Stati Uniti d’America. Il girone E in cui è stata inserita la formazione di Simone Inzaghi presenta tre avversarie che si contenderanno la qualificazione con i nerazzurri. Conosciamo meglio il River Plate, squadra della prima fascia al momento del sorteggio.

COME GIOCA IL RIVER PLATE

Il River è una della squadre più blasonate e vincenti della storia del calcio argentino e più in generale di tutto il panorama sudamericano, attualmente al quinto posto della Superliga argentina. La formazione di base dei Los Millonarios è un 4-3-1-2 che in base all’occorrenza può diventare anche 4-4-2 o anche 4-3-3.

Esprimono un calcio di grande intensità con corsa e pressing importanti, tipiche dello spirito del Sudamerica ma hanno anche delle individualità importanti che non andranno affatto sottovalutate se l’Inter non vorrà subire brutti scherzi. Un altro aspetto da non dimenticare sarà quello del pubblico estremamente caldo e vicino alla squadra che si presenterà certamente numeroso anche negli States.

RIVER PLATE, FORMAZIONE TIPO

L’allenatore del River Plate è Marcelo Gallardo, figura storica per questo club sia come giocatore che come tecnico. Il suo undici tipo, salvo variazioni che possono esserci da qui all’estate è composto anche da un ex Inter come Facundo Colidio oltre che da altre vecchie conoscenze del calcio italiano ed europeo.

River Plate (4-3-1-2): Armani; Bustos, Gonzalez, Pezzella, Acuna; Fernandez, Kranevitter, Simon; Mastantuono; Colidio, Borja. Allenatore: Gallardo.

MASTANTUONO, LA STELLA DEL RIVER PLATE

Sono tanti i giocatori di talento nella formazione argentina, alcuni di essi come Acuna hanno anche vinto il mondiale con Lautaro e Messi nel 2022. Uno che spicca su tutti però è il giovanissimo Franco Mastantuono, trequartista classe 2007 che tutti indicano come uno dei nuovi gioielli pronto al salto nel grande calcio europeo e che potrebbe usare questa occasione del Mondiale per Club anche per mettersi in mostra.

INTER-RIVER PLATE, I PRECEDENTI NELLA COMPETIZIONE

Inter e River Plate non si sono mai sfidate in gare ufficiali. Per gli argentini questa sarà la terza partecipazione ad un Mondiale per Club (da quando ad inizio millennio ha preso questa denominazione) e ha raggiunto la finale nel 2015/16 perdendo contro il Barcellona e poi piazzandosi in terza posizione nell’edizione 2018/19.