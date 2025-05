Mercato Inter, non solo Paz: altri 4 obiettivi a metà campo

La sessione estiva di calciomercato si sta avvicinando e per l’Inter continua la programmazione sulle mosse da compiere in questi mesi estivi per migliorare la rosa in vista della stagione 2025/26. Il club nerazzurro deve fare i conti con il possibile ritiro di Henrikh Mkhitaryan che tiene banco in queste ore.

Inoltre, secondo Tuttosport sono due i centrocampisti che potrebbero lasciare la squadra nel corso di questo mercato estivo. Osservando questo quadro della mediana nerazzurra, la dirigenza deve muoversi con degli innesti per tenere alto il livello della squadra e l’obiettivo principale è sempre Nico Paz del Como.

Oltre al talento argentino classe 2004, sempre secondo Tuttosport, sono altri 4 i nomi che l’Inter ha segnato nell’elenco obiettivi. Continua a piacere Ricci del Torino che viene giudicato un ottimo regista per il futuro ma ora spunta anche l’alternativa Nicolussi Caviglia del Venezia. Come mezzali piacciono invece Frendrup del Genoa e si valuta il possibile richiamo di Fabbian dal Bologna.