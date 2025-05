Scudetto in 180 minuti: le avversarie di Inter e Napoli

Ancora due giornate di campionato e poi si potrà mettere la parola fine sull’edizione 2024/25 di Serie A ma saranno due turni a dir poco determinanti perché si gioca ancora per tutti quanti i grandi verdetti. Dalla lotta salvezza alla corsa per l’Europa, passando ovviamente per il duello Scudetto tra Inter e Napoli: nulla è ancora scritto.

Proprio in merito a quest’ultima sfida per la vetta tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Antonio Conte, saranno 180 minuti accesissimi in cui ovviamente giocheranno in contemporanea. È emerso inoltre un problema con i calendari nel caso in cui diventasse necessario giocare anche lo spareggio per lo Scudetto, visto che l’Inter ha la finale col PSG.

In questi due ultimi turni l’Inter sfiderà prima la Lazio in casa e poi il Como in trasferta mentre il Napoli (che al momento è avanti di un solo punto in classifica) giocherà prima a Parma e poi in casa col Cagliari. Saranno quattro partite tutte decisive e dalle quali i nerazzurri sperano di ottenere di più dei rivali con l’incognita su quando si giocherà il 38° turno.