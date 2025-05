Sondaggio Inter con l’Atletico: obiettivo per il centrocampo

La dirigenza dell’Inter continua a muoversi su diverse piste di mercato perché tra appena 15 giorni aprirà una breve sessione straordinaria di mercato per permettere alle squadre iscritte al Mondiale per Club di muoversi con alcuni colpi in entrata e puntellare le proprie rose prima del torneo da giocare negli Stati Uniti.

Secondo quanto raccolto dai colleghi di TMW, nelle ultime ore l’Inter avrebbe fatto un sondaggio con l’Atletico Madrid per un suo vecchio pallino come Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino è un giocatore di grande qualità ed esperienza che piace da parecchio tempo al DS nerazzurro Piero Ausilio.

Sono previsti possibili nuovi contatti tra le parti a stretto giro di posta perché l’Inter ha bisogno di rinforzare il reparto di centrocampo che rischia di perdere almeno due elementi nel corso dell’estate. L’esperienza e le doti tecniche di un campione del mondo come De Paul potrebbero far comodo ma restano da capire le intenzioni del giocatore e dell’Atletico.