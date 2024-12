Analisi TOTALE Urawa RD: chi è l’avversario dell’Inter al Mondiale per Club

Nell’estate del 2025 l’Inter giocherà la prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre negli Stati Uniti d’America. Il girone E in cui è stata inserita la formazione di Simone Inzaghi presenta tre avversarie che si contenderanno la qualificazione con i nerazzurri. Conosciamo meglio l’Urawa Red Diamonds, squadra della quarta fascia al momento del sorteggio.

COME GIOCA L’URAWA RD

L’Urawa RD è probabilmente la formazione con meno talento che c’è nel girone E ma nonostante ciò non va sottovalutata perché il calcio giapponese negli ultimi anni è cresciuto molto e può riservare alcune inside con il suo gioco organizzato e fatto di grande corsa.

Furono infatti i campioni nella Champions League asiatica nel 2022 e possono vantarsi anche del fatto di essere il club con il record di coppe dell’Imperatore vinte (8). In rosa è presente anche un ex giocatore della Serie A italiana come Samuel Gustafson che in Italia abbiamo imparato a conoscere con le maglie di Torino e Verona.

URAWA RD, FORMAZIONE TIPO

L’allenatore dell’Urawa Red Diamonds è un europeo, si chiama Maciej Skorza è polacco e gioca con un 4-2-3-1 ma a volte anche 4-3-3. Quest’anno la sua squadra non ha fatto un grande campionato perché domenica giocheranno la 38^ ed ultima giornata della J1 League e si trovano in 12^ posizione, una stagione quindi piuttosto mediocre ma a giugno saranno nel bel mezzo del nuovo torneo e quindi in piena forma. La formazione tipo è la seguente.

Urawa Red Diamonds (4-2-3-1): Niekawa; Sekine, Høibraten, Sato, Naganuma; Yasui, Watanabe; Maeda, Koizumi, Haraguchi; Thiago Santos. Allenatore: Maciej Skorza.

THIAGO SANTOS, LA STELLA DELL’URAWA RD

Il giocatore più temibile dell’Urawa è Thiago Santos, centravanti 31enne brasiliano che nel campionato giapponese segna spesso con regolarità da più di tre anni avendo giocato lì anche con il Shimizu S-Pulse dopo delle esperienze in Portogallo con il Santa Clara e il Vitoria Setubal. Thiago Santos quest’anno ha segnato 12 gol nel torneo nipponico e potrà essere il talento da tenere maggiormente d’occhio per la difesa dell’Inter.

INTER-URAWA RD, I PRECEDENTI NELLA COMPETIZIONE

L’Inter e l’Urawa Red Diamonds non si sono mai sfidate in gare ufficiali. Il club giapponese ha già però affrontato una volta una formazione italiane che fu il Milan nel 2007/08 al Mondiale per Club con vittoria rossonera per 0-1 firmata da Clarence Seedorf.

In passato l’Urawa RD ha già giocato tre volte in questa competizione: la prima proprio nel 2007/08 con un terzo posto finale, poi anche nel 2017/18 quando si piazzarono in quinta posizione e infine l’anno scorso nel 2023/24 quando chiusero il torneo al quarto posto dopo aver perso la “finalina” contro l’Al Ahly.