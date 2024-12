Il calendario COMPLETO dell’Inter al Mondiale per Club

Il sorteggio di ieri dei gironi per il prossimo Mondiale per Club 2025 ha disegnato il quadro di quello che ci dovremo aspettare nel giorno della partenza di questa manifestazione che mai come in questa edizione, sarà ricco di squadre. Sono infatti 32 le partecipanti che dal 15 giugno al 13 luglio 2025 si contenderanno la vittoria finale.

L’Inter è stata estratta nel gruppo E dove se la vedrà con il River Plate, il Monterrey e l’Urawa Red Diamonds. Un girone nel quale i nerazzurri dovranno dimostrare di essere una squadra forte e in grado di giocare bene anche contro avversarie che non ha mai sfidato nella sua storia.

Il calendario della squadra di Simone Inzaghi prevede questo ordine di partite: Monterrey-Inter, Inter-Urawa RD e infine Inter-River Plate. Almeno, sulla carta, i nerazzurri avranno quindi prima le due sfide più abbordabili del gironi e infine quello che secondo i pronostici dovrebbe essere lo scontro diretto per decidere la prima classifica in questo gruppo E.