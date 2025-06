Inter su Rovella? Spunta la pista clausola ma c’è un freno

Sono parecchi i nomi che circolano in orbita Inter relativi al futuro del centrocampo e come possibili alternative ad Hakan Calhanoglu, qualora dovesse partire realmente. Ci sono diverse opzioni e una di queste porta alla capitale, in casa Lazio: si tratta di Nicolò Rovella, regista anche nel giro della Nazionale Italina da tempo.

Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il profilo del centrocampista biancoceleste sarebbe stato davvero accostato all’Inter ma anche al Milan (che cerca un sostituto di Reijnders). C’è però un freno ed è nelle motivazioni del giocatore che vorrebbe lavorare con Sarri alla Lazio.

Anche la società biancoceleste non pare intenzionata a cederlo e per questo una delle poche vie percorribili pare essere quella della clausola rescissoria che però ammonta a 50 milioni di euro e quindi risulta difficilmente accessibile per i club italiani, pur riconoscendo il valore del giocatore. Possibile quindi che l’Inter si dirotti su altri obiettivi.