Mosse in attacco Inter: scelto il futuro di Esposito e Taremi

L’Inter sta cercando di rinforzarsi in varie zone del campo e ha dato già una rinnovata alla metà campo e alle corsie laterali con gli innesti di Petar Sucic e Luis Henrique. Resta poi sempre vivo l’obiettivo Giovanni Leoni dal Parma per rinforzare la difesa, viene giudicato un grande talento ma andrà prima trovata un’intesa economica non facile tra i club.

Come riporta Luca Marchetti in onda su Sky Sport, non vanno poi dimenticati i movimenti che i nerazzurri dovranno fare nel reparto avanzato nel corso di questa sessione estiva di mercato perché sono già stati salutati sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa dopo la naturale scadenza di contratto del prossimo 30 giugno.

Il giornalista esperto di mercato sottolinea anche che Mehdi Taremi è in partenza e difficilmente proseguirà quindi la sua avventura all’Inter con Chivu. Resta poi un interrogativo su Francesco Pio Esposito che è un talento ma è possibile un altro prestito: si gioca molto del suo futuro in queste settimane. In entrata sempre buone le opzioni Bonny e Hojlund.