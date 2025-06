Juve rivale per Ederson, poi pesca nella rosa dell’Inter

Nel corso degli anni la Juventus e l’Inter hanno dato vita a tantissimi duelli sia in campo che fuori con un focus particolare anche in sede di calciomercato. Anche quest’estate sembra che possa esserci una sfida tra nerazzurri e bianconeri per un obiettivo del centrocampo: ad entrambe piace infatti Ederson dell’Atalanta.

Come raccontato nelle scorse ore su queste colonne, il centrocampista brasiliano del club atalantino è uno dei profili seguiti dall’Inter ma, come riporta Gianluca Di Marzio, anche la Juventus si è inserito e lo valuta il primo obiettivo segnato nella lista di mercato degli scout bianconeri per rinforzare la mediana nel corso dell’estate.

Inoltre, altri due nomi che l’esperto di mercato fa come possibili rinforzi per la Juventus – pur restando al momento sullo sfondo e più complicati – sono quelli di Sandro Tonali del Newcastle e proprio di Davide Frattesi dell’Inter. I bianconeri quindi cercano anche di mettere il bastone fra le ruote ai nerazzurri in due modi diversi.