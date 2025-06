Sostituto Calhanoglu, spunta il nuovo nome: gioca in Serie A

In questi giorni è tornata a farsi molto insistente la voce di un possibile addio di Hakan Calhanoglu all’Inter, con offerte da Turchia e Arabia che sembrano poter mettere in difficoltà il numero 20 nerazzurro e convincerlo a tentare una nuova avventura lontano dall’Italia dopo tanti anni consecutivi di Serie A.

Stando a quanto riferito dai colleghi di Calciomercato.it, c’è un nuovo nome che potrebbe entrare nella lista obiettivi degli scout nerazzurri e arriverebbe dalla Serie A. Si tratta di Ederson, centrocampista di grande qualità dell’Atalanta che piace molto anche all’Inter e che conosce già bene il campionato italiano.

Il problema sta nella valutazione del cartellino che il club bergamasco fa del suo regista. Il brasiliano classe 1999 viene infatti valutato non meno di 50 milioni di euro, uno scoglio non facile da superare per l’Inter che tiene anche altri nomi in considerazione per l’eventuale sostituto di Hakan Calhanoglu.