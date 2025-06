Ufficiale, l’Inter paga in anticipo BOND da 400 milioni: cosa succede

Con un documento pubblicato sul proprio sito ufficiale, l’Inter ha fatto un grosso annuncio in data odierna, venerdì 13 giugno. La società nerazzurra ha infatti reso nota l’intenzione di pagare l’intero importo del bond che resiste da anni e che attualmente aveva una scadenza fissata a febbraio 2027, si è quindi mossa con un anticipo di parecchi mesi.

Si tratta di un importo totale da 412 milioni di euro, compresi gli interessi, che l’Inter si impegna a pagare integralmente entro fine giugno, come si apprende dalla nota ufficiale del club. Si tratta di una grande notizia per le condizioni economiche della società di viale della Liberazione che ha scosso positivamente l’ambiente nerazzurro in questi minuti.