Sky: “Novità su Calhanoglu. C’è una sensazione verso il derby”

Il giorno dopo lo strepitoso successo per 3-0 sul Monaco, in casa Inter giungono novità sostanziali per quanto riguarda la situazione degli infortunati. Mehdi Taremi, assente ieri sera per un affaticamento addominale, dovrebbe recuperare ampiamente e tornare a disposizione per il match di domenica 2 febbraio contro il Milan.

Aggiornamenti importantissimi anche sul fronte Calhanoglu e Acerbi. Entrambi, come riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, questa mattina hanno finalmente svolto buona parte dell’allenamento in gruppo. Se non vi saranno delle complicazioni da qui alle prossime 48 ore, dunque, entrambi torneranno in panchina per il derby Milan-Inter.

Queste le ultimissime notizie sulle condizioni dei due interisti verso la stracittadina di domenica: “Acerbi e Calhanoglu hanno lavorato in gruppo per gran parte dell’allenamento. Se tutto procede bene saranno a disposizione per il derby”.