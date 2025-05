Condò: “Dumfries oggi è meglio di Hakimi”

All’andata fu protagonista con una clamorosa doppietta, ma anche in Inter-Barcellona, ritorno delle semifinali di Champions League, Denzel Dumfries è stato uno dei migliori in campo, con 2 assist, il secondo per il gol in pieno recupero di Acerbi che ha salvato i nerazzurri dall’eliminazione.

Una gara eccezionale, in una stagione di altissimo livello che lo sta consacrando come uno dei migliori esterni destri al mondo. Non sembra avere dubbi Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, che nel post-partita lo ha definito migliore anche di Hakimi, che Dumfries sostituì all’Inter nell’estate del 2021.

Queste le sue parole:

“Mi fa piacere segnalare che rispetto a Istanbul ci sono giocatori cresciuti enormemente. 4 anni fa viene ceduto Hakimi, che probabilmente ritroverà in finale, e viene acquistato Dumfries, reduce da un buon europeo, ma ci sono 2 livelli di differenza. Adesso, giuro, tra i 2 io mi prendo Dumfries”.