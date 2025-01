Niente Maldini per l’Inter: nuova destinazione in Serie A

Dopo un blitz delle scorse ore, Daniel Maldini si prepara ad una nuova avventura in Serie A. Il fantasista del Monza, seguito da vicino dall’Inter nel corso della prima parte della stagione, sta per lasciare il club brianzolo a titolo definitivo.

Come riportato da Matteo Moretto, è infatti in chiusura l’operazione per il suo trasferimento all’Atalanta. Un affare che si è deciso nel giro di pochissime ore, decollato in seguito alla notizia ufficiale dell’infortunio di Lookman che non dovrebbe rientrare in campo prima di fine febbraio.

Con un’operazione lampo, la Dea è riuscita dunque ad aggiudicarsi il talentuoso classe 2001. Nulla da fare per l’Inter che lo aveva sondato come possibilità per il futuro, ma anche per il Milan che sperava di poterlo riportare a casa da un momento all’altro.