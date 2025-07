Annunciato il girone UFFICIALE dell’Inter U23 in Serie C

Ieri è nata ufficialmente la nuova Inter U23 che prenderà parte al nuovo campionato di Serie C. La seconda squadra nerazzurra, allenata dal rientrante Stefano Vecchi, è stata inserita questa mattina all’interno del Girone A.

In attesa del sorteggio del nuovo calendario di Serie C, ecco il raggruppamento ufficiale dell’Inter per la nuova stagione:

AlbinoLeffe, Alcione Milano, Arzignano Valchiampo, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Giana Erminio, INTER U23, L.R. Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto Franciacorta, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Brescia, Virtus Verona.