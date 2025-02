Trevisani: “Zalewski è 36-37 volte meglio di Buchanan”

In occasione dell’ultima puntata della “Fontana di Trevi”, la rubrica che va in onda sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, il noto giornalista Riccardo Trevisani ha parlato anche di Inter esprimendo alcuni concetti forti che non sono passati inosservati, soprattutto sul neo acquisto nerazzurro Nicola Zalewski.

Il telecronista in primis esalta la prestazione del laterale polacco nel derby contro il Milan: “Zalewski è un giocatore utile, nel derby è entrato con personalità e ha messo 5 palloni dentro creando un’occasione per Dumfries e poi l’assist per De Vrij”.

In seguito Trevisani loda Zalewski paragonandolo con Tajon Buchanan trasferitosi al Villarreal pochi giorni fa: “Non parliamo di De Bruyne ma Zalewski è un giocatore utilissimo e 36-37 volte più utile di Buchanan. Il giorno che Dumfries sarà in un momento meno spaziale di quello attuale lo puoi mettere pure a destra e fa le stesse cose, usa tutti e due i piedi anzi forse meglio persino a destra”.