Verso Fiorentina-Inter, Sky: “Out Zielinski e Correa”

Dopo aver assimilato quanto avvenuto la scorsa domenica nel pareggio contro il Milan, l’Inter ha ripreso a lavorare per preparare i prossimi impegni. Il club nerazzurro dovrà affrontare nel giro di quattro giorni la stessa squadra, vale a dire la Fiorentina. Giovedì 6 febbraio per la ripresa del match sospeso lo scorso 1° dicembre per il malore di Edoardo Bove. Lunedì 10 febbraio, invece, per la gara di ritorno di campionato sempre contro i viola.

Due sfide ravvicinate che nascondono non poche insidie, contro una squadra tornata in forma e che tanto bene ha fatto sino a questo momento della stagione. Per quanto riguarda le scelte di formazione di Simone Inzaghi, che da regolamento non potrà avere a disposizione Zalewski per il match di recupero, si prevedono giusto un paio di cambi rispetto al derby.

Quest’oggi – nel frattempo – oltre all’infortunato Correa, anche Zielinski non si è allenato coi compagni causa influenza. Queste le ultime di Sky Sport: “Tutti in gruppo oggi ad Appiano tranne Correa e Zielinski che ha lavorato in palestra per una leggera sindrome influenzale ma domani tornerà a lavorare con i compagni. Al massimo 1/2 cambi a Firenze rispetto alla formazione che ha giocato il Derby”.