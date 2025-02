I 7 COLPI di mercato che sta preparando l’Inter per giugno

Quest’ultimo mercato invernale, com’era stato ampiamente ipotizzato, si è chiuso per l’Inter senza grossi sussulti in entrata. L’unico vero acquisto dei nerazzurri è stato quello legato a Nicola Zalewski, prelevato negli ultimi giorni della sessione in prestito dalla Roma con diritto di riscatto fissato sui 6,5 milioni di euro.

Sia per ragioni contrattuali che tecniche, l’Inter aveva deciso in largo anticipo di rimandare alla prossima estate buona parte degli investimenti previsti da Oaktree in entrata, rispettando i parametri anagrafici e di sostenibilità ampiamente condivisi dalla parte sportiva guidata dal presidente Beppe Marotta.

In questo approfondimento, andiamo dunque a vedere sette diversi colpi che l’Inter ha in programma di mettere a segno la prossima estate, a partire dalla finestra extra di mercato creata dalla Fifa dal 1° al 10 giugno per i club che parteciperanno al Mondiale, sino alla tradizionale sessione di luglio e agosto.

Iniziamo dal difensore centrale della difesa a tre, ruolo da tempo nel mirino dei dirigenti nerazzurri. Contrariamente a quanto si potesse immaginare ad inizio stagione, ad oggi è de Vrij il calciatore che ha maggiori chance di rimanere rispetto ad Acerbi. L’ex Lazio, infatti, è stato condizionato dai troppi infortuni accusati in questa stagione. E’ facile ipotizzare che a questo ruolo possa essere destinato l’investimento più importante dell’estate, a meno che non si decida di spostare definitivamente Bisseck in mezzo alla difesa.

Il secondo affare potrebbe riguardare il riscatto di Zalewski, fissato sui 6,5 milioni. L’esterno polacco è partito fortissimo all’esordio nel derby con il Milan, ma avrà a disposizione ben quattro mesi per dimostrare di essere un calciatore da Inter. Con la Roma, peraltro, i rapporti sono ottimi e potrebbero favorire la nascita di altre discussione. Oltre al nome di Frattesi in uscita, chissà che non possa tornare di moda il nome di un difensore come Evan Ndicka, sempre apprezzato dalle parti di Viale della Liberazione.

Per forza di cose, a fronte dei contratti in scadenza di Arnautovic e Correa al prossimo 30 giugno, l’Inter dovrà muoversi per aggiungere un altro attaccante all’organico. Vi abbiamo raccontato della pista molto calda che porta a Nikola Krstovic del Lecce, senza escludere anche un altro centravanti per cui Simone Inzaghi stravede come Santiago Castro del Bologna.

Occhi puntati sui migliori talenti che si stanno mettendo in mostra in questo campionato e su cui l’Inter ha già preso informazioni. Il primo della lista è senz’altro Nico Paz, fantasista che il Como vorrebbe trattenere nonostante sia ancora sotto il controllo del Real Madrid che avrebbe la possibilità di esercitare la recompra del suo cartellino. Per l’argentino si è già mosso Zanetti in prima persona con il padre, con il quale vanta un’amicizia di lunga data. Da non sottovalutare anche un altro prospetto come Samuele Ricci, tra i migliori registi di questa Serie A e già nel giro della Nazionale Italiana. Negli ultimi tempi ha scalato posizioni su Bernabé, altro talento nei radar nerazzurri.

Il quinto colpo potrebbe essere un cavallo di ritorno. Sono numerosi i giovani cresciuti nel settore giovanile nerazzurro che si stanno mettendo in mostra da altre parti. Pio Esposito, ad esempio, rientrerà dal prestito allo Spezia ma potrebbe ripartire a titolo temporaneo per fare esperienza in Serie A. Altro nome è quello di Giovanni Fabbian, per il quale esiste una recompra valida fino alla prossima estate. Da seguire anche la crescita di Tomas Palacios, subito titolare al Monza dopo la cessione in prestito di questo inverno.

Chi è già certo di vestire la maglia dell‘Inter dalla prossima estate, invece, è Petar Sucic. Il centrocampista classe 2003 della Dinamo Zagabria è stato acquistato dai nerazzurri per 14 milioni di euro più 2 di bonus. Il talento croato verrà ufficializzato solamente il prossimo giugno e continuerà nel frattempo a vestire la maglia della Dinamo. Non è escluso che possa prendere parte al Mondiale per Club con l’Inter.