Nuovo COLPO alla Barella: “Inter cerca questi 2 profili”

Grazie ad una situazione economica finalmente favorevole, l’Inter può già pianificare in grande stile il mercato della prossima estate. Il club nerazzurro sembra essersi lasciato definitivamente alle spalle sessioni in cui è stato costretto a chiudere in attivo o in pari il bilancio tra entrate ed uscite, e si prepara ad un ritorno importante agli investimenti.

Come avvenuto nell’estate 2019, quella che portò Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, l’Inter tornerà a puntare sui migliori giovani talenti del nostro campionato, già pronti per l’uso in prima squadra. Tra questi, come svelato dal giornalista Giorgio Musso ai microfoni di Passione Inter, sono in particolare due i nuovi ‘colpi alla Barella’ già individuati da Marotta e Ausilio: Santiago Castro del Bologna e Nico Paz del Como.

Queste le ultime sul mercato dell’Inter: “Colpo alla Barella? Ma anche alla Castro o alla Nico Paz. Faccio questi due nomi perché sono l’esempio di quello che sta cercando l’Inter. Classe 2004, giovanissimi, ma che hanno già un’esperienza importante nel campionato di Serie A e stanno facendo bene. Castro in questa stagione ha dimostrato di essere un calciatore importante anche nelle partite decisive. Così come Nico Paz, protagonista nelle sfide del Como contro le grandi del calcio italiano. Sono il prototipo dei profili che l’Inter sta cercando in questo momento. Giovani, ma dal grande valore, già pronti e testati nel campionato di Serie A”.