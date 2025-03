Obiettivo Arda Guler: l’Inter ha due ALLEATI per il colpo

Dopo le voci delle scorse settimane, la pista Arda Guler per l’Inter sembra farsi sempre più concreta, con il turco che potrebbe seriamente lasciare il Real Madrid in estate. Da capire se i nerazzurri riusciranno a trovare l’intesa con il club spagnolo, ma in questa trattativa potrebbero comunque avere due alleati importanti per convincere il giocatore.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il primo è Vincenzo Montella. L’attuale commissario tecnico della Turchia, infatti, spingerebbe per un suo approdo in Serie A, che gli consentirebbe di avere maggiore spazio e di crescere, anche in chiave nazionale.

L’altro nome è Hakan Calhanoglu, connazionale di Arda Guler, e possibile fattore decisivo secondo il quotidiano, per convincere il classe 2005 a sposare la causa nerazzurra in estate. L’interesse dell’Inter per il giocatore c’è, ora resta da capire come evolverà la situazione nei prossimi mesi.