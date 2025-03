Altro infortunio muscolare dai ritiri delle Nazionali che rischia di incidere pesantemente sulla corsa scudetto. L’ultimo, in ordine cronologico, arriva dalla selezione Azzurra come appena annunciato dalla Federcalcio Italiana con una nota ufficiale.

Si tratta di Mateo Retegui, attaccante dell’Atalanta reduce dalla dura sconfitta di campionato contro l’Inter. Il centravanti italo-argentino ha sofferto la marcatura strettissima di un enorme Acerbi nel big match scudetto ed è rimasto a secco di reti.

A proposito della lotta al vertice che vede coinvolte Inter, Napoli e Atalanta, il suo infortunio ufficiale potrebbe complicare le chance della squadra di Gasperini. Come annunciato dalla Figc, Retegui ha appena riportato un risentimento muscolare alla coscia destra ed ha già lasciato il ritiro della Nazionale di Luciano Spalletti.

Il bomber, come si evince dalla nota della Federcalcio, non sarà a disposizione per i prossimi due impegni: “L’attaccante Matéo Retegui, sottoposto stamattina ad accertamenti strumentali per un risentimento muscolare alla coscia DX, è stato valutato come indisponibile per entrambe le gare contro la Germania e ha fatto rientro al club di appartenenza per le ulteriori valutazioni del caso”.