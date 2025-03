Inzaghi sceglie il sostituto di Mkhitaryan: “Può andare via”

Al netto di come finirà la stagione attuale, l’Inter si prepara a un’estate di grandi cambiamenti, con il mercato che potrebbe portare diverse novità in ogni reparto, in linea con le nuove direttive di Oaktree, che puntano a svecchiare l’attuale organico.

Non è difficile credere, allora, che siano in corso anche alcune riflessioni sul futuro in nerazzurro di Henrkih Mkhitaryan e sul suo possibile erede. In questo senso, una pista concreta potrebbe diventare quella che porta a Lorenzo Pellegrini.

Erede Mkhitaryan: Inzaghi sceglie Pellegrini

Secondo Il Messaggero, infatti, il centrocampista della Roma “per la prima volta in carriera potrebbe prendere in seria considerazione la possibilità di andare via”, visto anche il suo contratto in scadenza nel 2026. Per il quotidiano, lo stesso Simone Inzaghi lo avrebbe individuato come sostituto ideale del centrocampista armeno.