REBUS difesa: l’Inter in dubbio su Acerbi e De Vrij

In casa Inter sembra essere arrivato il tempo del ricambio generazionale in difesa, con il mercato estivo che dovrebbe portare novità concrete in questo senso. Il club, pertanto, deve anche capire come comportarsi con due pilastri attuali del reparto: Acerbi e De Vrij.

Secondo il Corriere dello Sport, non ci sarebbe ancora certezza sul loro futuro, ma è chiaro che la loro permanenza sia in bilico. Non tanto per una questione di tenuta sul campo, entrambi stanno fornendo prestazioni molto convincenti in questa stagione, ma per una questione anagrafica, con il rischio di diversi acciacchi fisici, come già accaduto.

Tuttavia, se l’addio di entrambi rimane un’ipotesi plausibile, non è da escludere che l’Inter decida di proseguire con entrambi anche nella prossima stagione. Questo perché trovare giocatori pronti a raccogliere da subito l’eredità potrebbe non essere semplice, sebbene la dirigenza nerazzurra avrebbe già individuato alcuni nomi, come Hijen, Bijol e Beukema.