Bisseck ora vale 50 MILIONI: l’Inter deve decidere il suo futuro

Arrivato in punta di piedi all’Inter nell’estate 2023, Yann Bisseck ha saputo ritagliarsi un ruolo sempre più importante nell’Inter tanto da essere anche preferito a Pavard in alcune partite. Un rendimento in costante crescita che lo ha premiato con la prima convocazione con la Germania, arrivata in questa sosta per le nazionali.

Un riconoscimento importante che farà salire ulteriormente il suo valore, già schizzato alle stelle rispetto ai 7 milioni di euro pagati dall’Inter. Secondo Tuttosport, il suo cartellino ora potrebbe arrivare fino a 50 milioni di euro.

E il quotidiano apre a un altro quesito: che cosa farebbe l’Inter in caso di un’offerta tra i 40 e i 50 milioni di euro? Una risposta non scontata in epoca di player trading, dal momento che una cessione del centrale tedesco rappresenterebbe una plusvalenza corposa.

Bisseck rappresenta il presente e il futuro del club, ma è chiaro che con il possibile ricavato dal suo addio, i nerazzurri potrebbero finanziare in modo importante il mercato per la prossima estate. La sensazione è che molto potrebbe dipendere dal tipo di offerte che arriveranno.