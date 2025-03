Nuovo erede di Acerbi per l’Inter: duello con l’Atalanta

Quelli estivi saranno mesi importanti per il futuro della difesa dell’Inter. Il reparto arretrato, infatti, sarà uno di quelli che andrà necessariamente rinnovato sul mercato, vista l’età avanzata di giocatori come De Vrij e Acerbi, quest’ultimo in scadenza di contratto. Per questo motivo, i nerazzurri sono a caccia di un possibile erede del centrale italiano.

Secondo Tuttosport, ci sarebbe una nuova idea in casa interista: si tratta di Jay Idzes del Venezia. Il classe 2000 indonesiano è una delle migliori sorprese di questo campionato ed è già stato autore di diverse ottime partite contro i top attaccanti della Serie A.

Abile in marcatura e negli anticipi, l’Inter lo avrebbe messo nel mirino come erede di Acerbi e la trattativa potrebbe essere favorita dai buoni rapporti con il Venezia, con diverse trattative già completate tra i duel club negli ultimi mesi.

Idea Idzes in difesa: c’è anche l’Atalanta

Finito in passato anche tra i desiderata del Napoli, in questo momento sembra esserci una concorrente principale per l’Inter su Idzes. Come scrive sempre Tuttosport, infatti, l’Atalanta vedrebbe in Idzes un profilo ideale per sostituire Hien, la cui partenza in estate non è da escludere. Uno dei club sul centrale svedese, peraltro, è proprio l’Inter, aprendo le porte a un possibile intreccio di mercato.