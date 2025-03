Inter al BIVIO di mercato: il Real Madrid detta la formula

Il mercato dell’Inter ha già preso il via sottotraccia, con i dirigenti già al lavoro su diversi profili che dovrebbero completare quel processo di metamorfosi della rosa richiesta da Oaktree. Bisogna ringiovanire e rinnovare. In questo senso, i nerazzurri sarebbero a caccia di profili in grado di alzare la qualità nell’uno contro uno sulla trequarti avversaria.

Come noto, in questo senso in cima alla lista dei desideri ci sarebbe Nico Paz del Como, il cui futuro però dipenderà anche dalla volontà del Real Madrid, che vanta un diritto di recompra per lo spagnolo. Collegato a questa vicenda c’è anche l’altro nome finito nel taccuino interista: Arda Guler. Il turco sta trovando poco spazio nelle Merengues e potrebbe voler cambiare aria.

Nico Paz o Arda Guler: il Real Madrid ha la sua formula

L’Inter, pertanto, si ritrova a una sorta di bivio di mercato che, come scrive il Corriere dello Sport, dipenderà molto probabilmente dalle decisioni del Real Madrid, con i nerazzurri che si trovano ora a un bivio di mercato. Se il club spagnolo decidesse di riprendere Nico Paz, a quel punto i nerazzurri dovrebbero fare i conti sempre con loro.

Come scrive sempre il quotidiano, è probabile che l’Inter debba adattarsi alla formula tipica del Real Madrid, che sia per Paz, che per Arda Guler, aprirebbe a un prestito o a una cessione, ma con la recompra, in modo da mantenere un minimo controllo sul futuro dei due giocatori.