Tutti i dettagli sul RINNOVO di Inzaghi: l’Inter ha già deciso

La quiete prima della tempesta. Potrebbero essere descritti così questi giorni di sosta per le nazionali, prima del rush finale, che deciderà il destino della stagione dell’Inter. La squadra di Simone Inzaghi è attesa da un calendario serratissimo ed è ancora in corsa in tutte le competizioni. La dirigenza, però, non sembra voler attendere i risultati finali per decidere del futuro della panchina.

Infatti, in casa Inter non ci sarebbero dubbi sulla permanenza del tecnico piacentino, il cui ciclo sembra ben lontano dal chiudersi. Ecco perché, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club sarebbe pronta a rinnovare il contratto dell’allenatore, a prescindere dai risultati stagionali. Come da consuetudine, però, la trattativa verrà definita in estate, al termine degli impegni di campo, anche se i nerazzurri sembrano avere le idee molto chiare.

Rinnovo Inzaghi: tutti i dettagli del nuovo contratto

Il contratto di Simone Inzaghi è in scadenza nel 2026 e, come ricorda sempre la Rosea, non è prassi di Marotta iniziare una stagione con l’allenatore al suo ultimo anno. Già in passato, allora, il tecnico ha rinnovato annualmente il suo accordo, ma questa volta le condizioni potrebbero cambiare.

Si starebbe pensando, infatti, di allungare il contratto fino al 2027, ma con un’opzione anche per il 2028. Inevitabile anche un adeguamento di stipendio, con gli attuali 6,5 milioni di euro all’anno, che potrebbero ora arrivare fino a 7 milioni annui.