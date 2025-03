Le ragioni per cui Inzaghi si merita il rinnovo con l’Inter

Nella giornata di oggi il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha confermato che nelle intenzioni della società c’è sicuramente il rinnovo dell’allenatore Simone Inzaghi. Secondo i piani societari però, i discorsi entreranno nel vivo a fine stagione quando si avrà un quadra di dove sarà arrivata l’Inter che ancora oggi è in corsa su tutte le competizioni: dalla Champions League alla Coppa Italia, passando ovviamente per la Serie A. Di seguito vi proponiamo alcune ragioni per cui il tecnico nerazzurro si è certamente meritato il rinnovo.

1) Marotta ha confermato che tra la dirigenza e Inzaghi c’è grande unione di intenti, “una simbiosi” l’ha definita il presidente. Questa è una delle ragioni più valide per far proseguire un rapporto che in questi anni si è dimostrato vincente sia in campo che fuori.

2) “Quello che offre Inzaghi tatticamente, se ci pensi è un po’ folle. Non ho visto molte squadre fare questo nella storia, soprattutto in Italia. Quindi è una squadra che bisogna rispettare ma altrettanto bisogna fare con l’allenatore”, queste sono parole di Thierry Henry che fanno capire anche quanto all’estero stiano imparando a riconoscere la grandezza di questo allenatore. Anche il tecnico del Como, Cesc Fabregas, alcuni mesi fa aveva elogiato Inzaghi.

3) Inzaghi alcune settimane fa aveva giustamente messo in risalto il fatto che sotto le sue gestioni le società potessero vantare sia titoli conquistati sul campo che una grande crescita nel rapporto costi/ricavi che a livello di bilancio sono un toccasana per le società. A livello di Inter le perdite nel 2020/21 (prima di Inzaghi) erano pari a 245,6 milioni di euro. Nel corso degli anni, sotto la guida del tecnico ex Lazio, sono calate in questo modo: 140 milioni di euro nel 2021/22 (miglioramento rispetto all’anno precedente, influenzato dalla ripresa post-pandemia e dall’aumento dei ricavi); 85 milioni di euro nel 2022/23 (soprattutto grazie a maggiori ricavi dalla Champions League e una gestione più stabile dei costi) e infine 36 milioni di euro nel 2023/24 (perdite in netto calo per merito degli ottimi risultati sportivi, come la vittoria del campionato e maggiori guadagni da sponsorizzazioni e cessioni di giocatori).

Dal punto di vista dei ricavi invece nell’ultima stagione l‘Inter ha segnato a bilancio un €473,209,291 alla “voce +” mentre prima di Inzaghi si attestava a quota 382 milioni di euro, circa.

4) La valorizzazione della rosa è un punto cardine che unisce ciò che è stato scritto in precedenza ma un risultato numerico ancora più evidente di questa crescita del valore dei giocatori dell’Inter è data proprio in termini economici secondo le stime del noto portale specializzato, Transfermarkt. Inzaghi partiva a settembre 2021 con una rosa di 573,3 milioni di euro di valore mentre oggi l’ha fatta crescere fino quota 681,8 milioni.

5) Un ultimo punto può essere forse il più scontato ma forse anche il più importante. Inzaghi è un allenatore vincente che ha permesso ai tifosi nerazzurri di riabituarsi con costanza all’alzata di almeno un trofeo in ogni stagione. L’allenatore piacentino è infatti il terzo più vincente nella storia interista con 6 trofei (1 Scudetto, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane), alle spalle solo di Roberto Mancini e Helenio Herrera che sono a quota 7. Il suo ciclo pare infatti ancora nel pieno e non ci sono segnali di una flessione del gruppo squadra che che potrebbero far pensare ad un bisogno di cambio di rotta e inoltre sembrano mancare ad oggi delle alternative credibili per essere competitivi col progetto Oaktree.