San Siro, novità UFFICIALE dal comune di Milano: ecco il comunicato

Dal comune di Milano arriva oggi una importante novità relativa al futuro dello stadio Giuseppe Meazza e delle zone limitrofe che, come ormai noto, sono obiettivo di Inter e Milan per un ammodernamento della struttura. La giunta comunale oggi ha approvato la delibera per le linee guida sullo sviluppo delle attività di questa area.

“Linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività conseguenti alla proposta per l’acquisto del Compendio immobiliare ‘Ambito GFU San Siro’ comprensivo dello Stadio ‘Giuseppe Meazza’ congiuntamente presentata, ai sensi dell’art. 4, comma 13, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, in data 11 marzo 2025 dalle società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Milan S.p.A”, sono state accettate come si evince dal comunicato.

Adesso per un periodo di almeno 30 giorni ci sarà un bando per comprendere la volontà di eventuali altri interessati a quest’area, oltre alle due società di Inter e Milan. L’obiettivo del comune di Milano rimane sempre quello di una rigenerazione di San Siro con la costruzione di un nuovo stadio e la rifunzionalizzazione dell’attuale impianto.