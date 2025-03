Bisseck esce allo scoperto: “Bayern-Inter? Così si fa risultato”

In questa sosta di campionato è arrivata una grande notizia per Yann Aurel Bisseck. Il difensore dell’Inter ha infatti ricevuto la prima convocazione dalla Nazionale maggiore della Germania e questo è stato motivo di grande gioia per il centrale nerazzurro.

Nel corso del ritiro della Nazionale tedesca, Bisseck è intervenuto in conferenza stampa esprimendo la sua felicità per questa chiamata del CT Nagelsmann. Il classe 2000 dell’Inter ha risposto anche ad un domanda sulla sfida dei quarti di Champions League che dovrà giocare contro il Bayern Monaco.

“Il Bayern ha giocatori estremamente forti, sia in attacco che in difesa. Non sarà facile ma siamo in forma, ben allenati e non abbiamo nulla da temere. Credo che possiamo sicuramente ottenere il risultato se facciamo la nostra prestazione in campo”, ha commentato il tedesco che avrà modo di conoscere diversi suoi futuri avversari del Bayern.