Messi-Inter, il retroscena di mercato: l’agente svela tutto

L’ex patron dell’Inter, Massimo Moratti, si è sempre speso in prima persona a più riprese per rinforzare la sua squadra negli anni in cui la guidava. Da vero tifoso ha sempre cercato di portare in nerazzurro i migliori giocatori al mondo e, come svelato da lui stesso, era stato molto vicino a far firmare Lionel Messi.

Questo racconto di Moratti trova conferma anche nelle dichiarazioni di Horacio Gaggioli, primo agente del fuoriclasse argentino che ha concesso in queste ore un’intervista ai colleghi di TMW. L’ex procuratore di Messi ha ribadito l’interesse dell’Inter per il suo assistito e lo ha fatto con queste parole:

“È vero, confermo. L’Inter, come altre grandi squadre, lo voleva. So dell’interesse dopo essere arrivato al Barcellona, mentre non ho mai sentito del loro interesse prima di allora. Leo però non ha mai voluto lasciare il Barcellona”, purtroppo per i tifosi però l’amore di Messi per i colori blaugrana ha sempre prevalso.