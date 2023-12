Nella lunga intervista concessa sui canali di Radio Serie A, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha ricordato di essere stato vicinissimo all’ingaggio di Leo Messi ai primi anni del Barcellona. L’ex numero uno ha però aggiunto un particolare, sottolineando di essere stato così corretto nei confronti del ragazzo e del club che ne aveva accompagnato la sua crescita, di aver ricevuto in cambio dall’argentino per tanti anni un regalo speciale.

Questo l’aneddoto raccontato da Moratti: “E’ vero, siamo stati vicini a Messi. Mi era capitato di vedere in una colazione a casa, accendo la televisione e c’era una partita dell’U19 Argentina, c’era sto ragazzo che vinse la partita da solo. Mi aveva impressionato per il carattere che aveva. Messi seppe del mio interesse e si mise in contatto con noi, ma era stato allevato e curato dal Barcellona mi sembrava una cattiveria far tutto di nascosto. Da allora mi mandò la maglietta tutti gli anni”.