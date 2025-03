La lista con TUTTI i convocati in Nazionale dell’Inter

L’Inter in questa sosta di campionato per le partite delle Nazionali avrà modo di riposare e di tirare il fiato con i giocatori che non dovranno rispondere alle chiamate dei propri Paesi per giocare impegni internazionali. Ma nella formazione nerazzurra ci sono ben 12 elementi già convocati più un altro molto probabile.

Il tecnico Simone Inzaghi avrà quindi ben poco materiale con cui lavorare ad Appiano Gentile se si escludono anche i giocatori infortunati come Dimarco, Darmian o Zielinski. Sarà quindi una pausa dalla Serie A ma con davvero poco spazio per il riposo per il gruppo nerazzurro. Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Inter:

ITALIA: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Davide Frattesi (quarti di Nations League VS Germania);

GERMANIA: Yann Bisseck (quarti di Nations League VS Italia);

ARGENTINA: Lautaro Martinez (qualificazioni Mondiali VS Uruguay e VS Brasile);

TURCHIA: Hakan Calhanoglu (playoff Nations League VS Ungheria);

AUSTRIA: Marko Arnautovic (playoff Nations League VS Serbia);

FRANCIA: Marcus Thuram, Benjamin Pavard (quarti di Nations League VS Croazia);

OLANDA: Denzel Dumfries (quarti di Nations League VS Spagna);

POLONIA: Nicola Zalewski (qualificazioni Mondiali VS Lituania e VS Malta);

ALBANIA: Kristjan Asllani (qualificazioni Mondiali VS Inghilterra e VS Andorra).

Infine resta ancora in dubbio la convocazione di Mehdi Taremi con l’Iran che molto probabilmente arriverà perché è un leader e capitano delle sua selezione ma si resta in attesa di un comunicato ufficiale sulla scelta del CT che non è ancora giunto.