Il nome di Lorenzo Pellegrini sta per tornare di moda dalle parti di Viale della Liberazione. Il centrocampista della Roma, già accostato all’Inter lo scorso gennaio nell’ambito del noto interesse da parte dei giallorossi verso Davide Frattesi, continua ad essere osservato da vicino dai dirigenti nerazzurri.

Stando a quanto riportato sull’edizione odierna del Il Messaggero, Pellegrini piace parecchio a Simone Inzaghi che intravede in lui un potenziale ancora inespresso. In particolare, secondo il quotidiano, il tecnico dell’Inter lo riterrebbe come l’erede ideale per il centrocampo nerazzurro di Mkhitaryan, altro calciatore prelevato dalla Roma in un momento non proprio positivo con i colori giallorossi.

A causa di un contratto in scadenza nel giugno 2026 e di un rinnovo che ad oggi appare improbabile, Pellegrini potrebbe partire già la prossima estate: “Ad oggi nessuno della società ha parlato né con lui tantomeno con i suoi agenti per un possibile rinnovo. Il contratto scade nel 2026 e a giugno per la prima volta in carriera potrebbe prendere in seria considerazione la possibilità di andare via, quello che non ha mai fatto nemmeno a gennaio nonostante avesse ricevuto almeno due proposte molto intriganti. Ad oggi, guardando all’estate, è più Inter che Napoli, visto che Inzaghi ha individuato proprio in Lorenzo il sostituto ideale del 36enne Mkhitaryan. Ma siamo a metà marzo e lo scenario è ancora in divenire”.