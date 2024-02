Arnautovic, il riscatto non basta: il futuro all’Inter è in bilico

La seconda avventura di Marko Arnautovic è stata fin qui abbastanza in penombra, con prestazioni non sempre convincenti e pochi gol all’attivo: 2, divisi tra Champions League e Serie A. Al netto di ciò, l’austriaco è pronto a legarsi ulteriormente ai colori nerazzurri.

Infatti, al primo punto che conseguiranno i nerazzurri dopo il 5 febbraio scatterà l’obbligo di riscatto per l’austriaco. Una formalità che potrebbe prendere forma già domani contro la Roma, ma che non assicura nulla sul futuro di Arnautovic.

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante a fin qui deluso le aspettative del club e l’arrivo di Taremi potrebbe togliergli ulteriore spazio a disposizione. Per questo motivo, non è da escludere una sua cessione in estate.

L’opinione di Passione Inter

Come sottolinea sempre la Rosea, la situazione è abbastanza paradossale, visto che il giocatore è ancora ufficialmente di proprietà del Bologna, ma con già l’ipotesi di una cessione da parte dell’Inter a pendere sulla sua testa. Il futuro dell’austriaco dipenderà molto dalle prestazioni del giocatore stesso, ma anche dalle contingenze del mercato: trovare un acquirente rischia di diventare complicato e non è detto che le alternative alla portata dei nerazzurri possano migliorare sensibilmente l’attacco a disposizione di Inzaghi.