Assalto all’esterno, l’Inter ha scelto: “Contatti con gli agenti”

Da inizio settimana in casa Inter è partita ufficialmente una missione molto importante. Alla luce dello stop di oltre tre mesi di Juan Cuadrado, il club nerazzurro ha iniziato a mobilitarsi per trovare sul mercato un sostituto all’altezza. Tra i profili valutati dai dirigenti interisti per la fascia, uno un particolare avrebbe già messo d’accordo tutti. Si tratta di Tajon Buchanan, esterno nel mirino della società da oltre un anno di proprietà del Bruges.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto su Relevo, l‘Inter avrebbe già effettuato la prima mossa per averlo subito a gennaio: “L’Inter punta Tajon Buchanan per gennaio. Contatti costanti con l’entourage del canadese che ha un contratto in scadenza a giugno 2025. Il Brugge è pronto ad ascoltare eventuali offerte, sa che Buchanan non rinnoverà perché vuole provare una nuova esperienza”.

L’opinione di Passione Inter

Ricordiamo che il vero ostacolo per arrivare all’esterno canadese è rappresentato dalla richiesta da oltre 20 milioni della società belga. Per questa ragione l’Inter cercherà di far leva sul contratto in scadenza nel giugno 2025 per convincere il Bruges ad abbassare le proprie pretese e strappare Buchanan ad un prezzo ragionevole. Come già spiegato più volte, in assoluto il classe 1999 è il miglior candidato tra quelli presi in considerazione per il ruolo di vice Dumfries e non solo…