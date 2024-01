L’avvocato di Benzema: “Vi dico dove andrà secondo me”

Con il futuro del suo assistito in bilico, l’avvocato di Karim Benzema, Hugues Vigier, ha parlato del possibile addio all’Al-Ittihad, intervistato da BFMTV. Il francese è stato anche accostato all’Inter nelle ultime ore. Queste le sue parole:

“Quando sei a questo livello e i tuoi risultati sono un po’ meno buoni, si è portati subito a dire che questa è la fine della tua carriera. Devo dire che mi farebbe molto piacere vederlo tornare a giocare al Lione. Mi piacerebbe ma per il momento non me lo ha detto“.