CdS – Nuovo tentativo del Barcellona per Lautaro: l’Inter alza il muro

Si è parlato parecchio nei giorni scorsi dell’imminente arrivo in Italia degli agenti di Lautaro Martinez per iniziare i dialoghi con il club nerazzurro in vista di un ricco rinnovo del contratto. Come scritto dal Corriere dello Sport, però, la tappa che i procuratori hanno fatto a Barcellona era probabilmente inaspettata, ma allo stesso tempo dovuta per ascoltare le ultime novità di casa blaugrana dopo il caos estivo che porterà all’addio di Luis Suarez nei prossimi giorni.

Va detto, però, che al momento le basi per intavolare un’operazione non ci sono. Innanzitutto perché il Barcellona non può sostenere una trattativa di questo calibro, come confermato dai contatti avanzati con Depay, attaccante scelto da Koeman e decisamente più economico del Toro. Ma anche perché l’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio giovane attaccante e continua a partire da una base di 80-90 milioni di euro più una contropartita in cambio.

Vero che l’Inter si è detta più volte interessata a Junior Firpo per la corsia di sinistra, ma il laterale spagnolo potrebbe arrivare a Milano anche in prestito. Il reale pericolo, più che altro, riguarda la possibilità che queste voci di mercato si protraggano fino al termine del mercato, e dunque a campionato in corso. Già nei mesi passati, quando Lautaro era stato al centro delle indiscrezioni che lo vedevano vicino al Barcellona, l’argentino aveva accusato sul campo un comprensibile calo di concentrazione.

