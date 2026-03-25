Bastoni “il prescelto” dal Barcellona, contatti con l’Inter e cifre

Il nome caldo sul taccuino del Barcellona non è frutto di semplici suggestioni: Alessandro Bastoni è diventato uno degli obiettivi principali per rinforzare la difesa nella prossima estate.

Dietro le quinte, il lavoro si muove da mesi. Il direttore sportivo Deco ha intensificato i contatti in Italia, monitorando da vicino la situazione del centrale dell’Inter. Non si tratta di un interesse superficiale: in casa blaugrana il profilo di Bastoni è considerato ideale, uno dei migliori interpreti del ruolo a livello internazionale.

Il difensore, che nelle scorse stagioni aveva sempre respinto senza esitazioni ogni ipotesi di addio, oggi mantiene una posizione più aperta, senza però sbilanciarsi. Filtra anche un certo malumore legato a quanto accaduto dopo Inter-Juventus, episodio che lo ha visto finire al centro di critiche diffuse da gran parte dell’ambiente calcistico italiano, fatta eccezione per quello nerazzurro. Allo stesso tempo, va ribadito come il suo legame con l’Inter resti solido: un rapporto rafforzato da un contratto in scadenza nel 2028 e da un’intesa profonda con società e tifosi.

Le indiscrezioni emerse di recente — amplificate anche dalla stampa spagnola — hanno parlato di una possibile valutazione attorno ai 50 milioni di euro. Una cifra che, però, non trova alcuna conferma negli ambienti nerazzurri. La posizione dell’Inter è chiara: per privarsi del difensore servirà un’offerta ben più consistente. Secondo Sport la cifra minima per cui il club sarebbe disposta a cedere il giocatore si aggira attorno ai 60 milioni.

In Spagna lo definiscono già “il prescelto”, ma al di là delle etichette, Alessandro Bastoni potrebbe davvero diventare il primo nome a salutare l’Inter in estate.