Bastoni piace a Guardiola. TS: “Occhio anche a un altro top club”

L’Inter viaggia verso la conquista dello Scudetto. Un successo che nasce da un percorso eccezionale che ha posto la squadra di Inzaghi tra le migliori d’Europa. Un grande riconoscimento, che, inevitabilmente, ha posto gli occhi di tanti club europei su alcuni dei giocatori più importanti dei nerazzurri.

Tra questi, come riportato da Tuttosport, c’è sicuramente Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter è tra i più moderni nel suo ruolo e unico nel suo genere. Non a caso Guardiola ha già espresso in passato il suo apprezzamento per il nerazzurro.

La volontà della dirigenza interista è di non privarsi dei suoi pezzi più pregiati. Tuttavia, come scrive sempre il quotidiano torinese, è chiaro come di fronte a certe offerte, da almeno 80 milioni di euro, diventi più difficile dire di no.

Un investimento pesante che proprio il Manchester City di Guardiola ha fatto la scorsa estate per un talento come Gvardiol. Da capire, allora, se i Citizens vorranno investire ancora in modo così sostanzioso. Sullo sfondo, però, c’è anche un’altra big del calcio europeo: il Real Madrid. I Blancos, infatti, andranno alla ricerca di nuovi difensori centrali nella prossima stagione.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter non ha il bisogno stringente di incassare cifre importanti in ottica di bilancio, come accaduto nella scorsa stagione. Inoltre, nel progetto di crescita del club uno degli obiettivi primari è proprio trattenere tutti i prezzi più pregiati. Difficile, allora, che la dirigenza possa cambiare idea, a meno che non arrivino offerte più che irrinunciabili.