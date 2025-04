Bayern-Inter sfida anche sul mercato: ASSALTO dei tedeschi

Questa sera andrà in scena l’attesissima sfida Bayern-Inter che sarà solo il primo di due confronti tra queste squadre. Le formazioni di Vincent Kompany e Simone Inzaghi hanno fin qui condotto un ottimo cammino in Champions League ma soltanto una delle due potrà accedere alle semifinali del torneo.

Questo grande duello andrà in scena sia oggi sul campo dell’Allianz Arena (prima del ritorno di mercoledì prossimo a San Siro) che sui tavoli del mercato. Il Bayern Monaco ha infatti messo nel mirino un importante obiettivo di mercato per l’Inter e ha di fatto lanciato la sfida in vista della sessione estiva delle trattative.

Come raccolto da Sky Sport DE, il Bayern Monaco avrebbe messo nella sua lista obiettivi il nome di Luis Henrique. L’esterno brasiliano classe 2001 è un noto obiettivo di mercato dell’Inter ma i tedeschi hanno visionato dal vivo il giocatore del Marsiglia durante l’ultima gara con il PSG e preparano l’affondo con un’offerta importante.